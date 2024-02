Evropske borze v uvodnem delu trgovalnega tedna v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 26. februarja - Indeksi na evropskih borzah so nov trgovalni teden začeli večinoma s padci. Vlagatelji na finančnih trgih so v pričakovanju objav podatkov o inflaciji na Japonskem, Kitajskem in v ZDA ter poslovnih rezultatov nekaterih kitajskih tehnoloških podjetij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.