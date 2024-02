Občina Velenje pri podpori projektom upošteva tudi trajnostno merilo

Velenje, 26. februarja - Velenjska občina je v občinske razpise vnesla novo merilo za podporo projektom. To je trajnostna izvedba, ki vključuje trajnostno mobilnost, zmanjševanje in ločevanje odpadkov, družbeno odgovornost in komunikacijo. Kot so sporočili z občine, ki je nosilec naziva evropski zeleni list, želijo prijavitelje na razpise spodbuditi k uvedbi zelenih navad.