Nafta na začetku tedna nekoliko cenejša

Singapur, 26. februarja - Surova nafta se je na začetku tedna nekoliko pocenila. Cene nafte so sicer še naprej precej stabilne; od začetka leta so se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dvignile za okoli pet odstotkov. Na cene nafte še naprej vplivajo nemiri na Bližnjem vzhodu, pomanjkanje zalog znotraj skupine Opec+ in šibko povpraševanje zaradi gospodarskih razmer.