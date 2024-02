Azijske borze v nov teden neenotno

Tokio, 26. februarja - Azijske borze so današnje trgovanje končale neenotno, pri čemer so prevladovala negativna gibanja. Vlagatelji unovčujejo dobičke preteklih dni, obenem pa so na začetku tedna, ki prinaša najnovejše podatke o inflaciji v ZDA, Evropi in na Japonskem, previdni, saj bi podatki lahko vplivali na nadaljnjo denarno politiko bank.