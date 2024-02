Varnostno tvegana tekma izraelskih košarkarjev v Kopru minila mirno

Koper, 25. februarja - Košarkarska tekma v Kopru med reprezentancama Slovenije in Izraela, ki je veljala za varnostno tvegano, je minila mirno, so povedali na koprski policijski upravi. Zabeležili so sicer dve kršitvi zakonov o javnem zbiranju in o zasebnem varovanju. Pred dvorano je skupina 30 protestnikov s transparenti in zastavami mirno izrazila podporo Palestincem.