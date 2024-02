Na območju Kepe našli mrtvega pogrešanega Poljaka

Kranjska Gora, 25. februarja - Policisti so v soboto med rutinskim letom s helikopterjem na območju gore Kepa v občini Kranjska Gora opazili truplo moškega, ki je ležalo ob strugi potoka, nad akumulacijskim jezerom hidroelektrarne. Po do sedaj zbranih obvestilih gre za 28-letnega državljana Poljske, ki ga v domovini že nekaj časa pogrešajo, so sporočili.