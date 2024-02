Odermatt zmagovalec Palisade Tahoeja, Kranjec po slabši drugi vožnji 17.

Sacramento, 24. februarja - Švicar Marco Odermatt, vodilni v skupnem in veleslalomskem seštevku sezone, je dobil še sedmi veleslalom alpskih smučarjev za svetovni pokal. V ameriškem Palisade Tahoeju je ubranil vodstvo po prvi vožnji in na koncu slavil za 12 stotink. Edini Slovenec Žan Kranjec, po polovici tekme osmi, je v drugi vožnji precej izgubil in končal na 17. mestu.