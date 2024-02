Slovenka leta 2023 je Ana Petrič

Ljubljana, 24. februarja - Bralci revije Jana so za Slovenko leta 2023 izbrali direktorico Centra starejših Notranje Gorice Ano Petrič. "Že devetnajsto leto s svojimi dejanji spreminja področje socialnega varstva. Bori se za pravice starejših, za višje normative in boljše pogoje dela zaposlenih v domovih," so o zmagovalki zapisali organizatorji izbora.