Pregled - svet, 24. 2. (sobota)

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na slovesnosti na kijevskem letališču Hostomel ob drugi obletnici vojne v Ukrajini obljubil zmago nad Rusijo. Dodal je, da si vsi želijo konca vojne, a da se bo ta morala končati pod "našimi pogoji". V petek pa je poudaril, da je paket pomoči ZDA v višini 60 milijard dolarjev, ki še čaka na potrditev v predstavniškem domu ameriškega kongresa, izrednega pomena za ukrajinski narod. Zelenski je ob obletnici še podpisal varnostna sporazuma z Italijo in Kanado.

KIJEV - Ob drugi obletnici ruske agresije na Ukrajino je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pohvalila izjemen odpor Ukrajincev, Ukrajini pa izrazila trdno podporo Evropske unije. Von der Leyen je ukrajinski policiji še izročila 50 vozil, ki bodo po njenih besedah pomagala "zagotoviti varnost in stabilnost na ozemljih, ki so jih osvobodile pogumne ukrajinske oborožene sile". Skupaj z njo so v Kijev prišli še premier predsedujoče Svetu EU Belgije Alexander De Croo, kanadski premier Justin Trudeau in italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je iz ukrajinske prestolnice vodila virtualno srečanje voditeljev skupine G7 o Ukrajini.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je voditeljem držav skupine G7 na virtualnem vrhu dejal, da se Ukrajina zanaša na njihovo nadaljnjo dobavo vojaške pomoči, ki jim pomaga v boju proti Rusiji. Voditelji G7 so se v skupni izjavi zavezali, da bodo okrepili strošek vojne za Rusijo, v okviru česar nameravajo še dodatno otežiti Moskvi dostop do prihodkov. Ob tem so pozvali Iran in Kitajsko, naj nehajo pomagati Rusiji ter zagrozili z ukrepi.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je v petek razpravljal ob drugi obletnici ruskega napada na Ukrajino. Zasedanje na ministrski ravni je začel generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je dejal, da Ukrajina ostaja odprta rana v srcu Evrope in poudaril, da je napočil čas za pravičen mir na osnovi Ustanovne listine ZN, mednarodnega prava in resolucijah Generalne skupščine ter spoštovanja ozemeljske celovitosti in neodvisnosti držav.

BRUSELJ/PARIZ/... - Ob drugi obletnici ruske invazije na Ukrajino iz sveta prihajajo izrazi podpore Kijevu. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je ob obljubi pomoči Ukrajino in njene zaveznice pozval, naj ne izgubijo upanja. Britanski premier Rishi Sunak je obljubil podporo Londona tako dolgo, kolikor bo potrebno. Francoski predsednik Emmanuel Macron je Putina opozoril, da francoska podpora Ukrajine ne bo oslabela. Nemški kancler Olaf Scholz, ki je prav tako ponovil podporo Kijevu, pa je Nemčijo in Evropo pozval k okrepitvi obrambe, saj Rusija "ne napada samo Ukrajino, ampak uničuje mir v Evropi". Podporo Kijevu so med drugim izrazili še Poljska, Češka, Estonija, Avstrija in Nizozemska.

MOSKVA - Več kot teden dni po smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega v zaporniški koloniji so njegovo truplo vendarle izročili materi Ljudmili Navalni, je sporočila tiskovna predstavnica politika Kira Jarmiš. Kdaj in kako bo potekal pogreb, za zdaj še ni znano. Vdova Julija Navalna je sicer pred tem sporočila, da je ruski predsednik Vladimir Putin osebno odredil, da se truplo ne sme izročiti njegovi družini. Kritična je bila tudi do ruske invazije na Ukrajino in ponovila, da bo Putin zanjo odgovarjal.

BERLIN/LONDON/VARŠAVA/RIGA/ZAGREB/BEOGRAD - V več evropskih državah so ob drugi obletnici ruske invazije potekali shodi v podporo Ukrajini. Množice so se med drugim zbrale v Nemčiji, Veliki Britaniji, Latviji in na Poljskem. V slednji so protestniki pred hišo ruskega veleposlanika na Poljskem odvrgli dve toni gnoja.

ODESA/MOSKVA - Ruske sile so napadle mesto Odesa, pri čemer je umrla najmanj ena oseba. Ukrajinske sile pa so napadle mesto Lipeck, od koder poročajo o eksplozijah v eni od največjih ruskih jeklarn. Iz Ukrajine poročajo še o enem uspehu, saj naj bi jim uspelo sestreliti rusko izvidniško letalo.

MOSKVA - Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je obiskal ruske vojake v Ukrajini, je sporočila ruska vojska. Šojgu je med obiskom ocenil, da je prednost na bojišču na strani Rusije. V Moskvi so medtem potekali novi protesti žena mobiliziranih vojakov, na katerih je policija pridržala več ljudi.

GAZA/PARIZ - V Parizu so se v petek zbrali pogajalci, ki skušajo doseči prekinitev ognja in izpustitev preostalih talcev iz Gaze. Domnevno so dosegli napredek. Predlagali naj bi tako šesttedensko prekinitev ognja v zameno za izpustitev več talcev. Medtem se v Gazi nadaljujejo spopadi, med drugim v Han Junisu, mestu Gaza in Rafi. Skupno je vojna v Gazi terjala najmanj 29.606 smrtnih žrtev, skoraj 70.000 ljudi pa je bilo ranjenih.

LJUBLJANA - Stranka Evropske levice je na predvolilnem dogodku za vodilnega kandidata za nastop na junijskih evropskih volitvah izvolila predsednika stranke Walterja Baierja. Prav tako je potrdila svoj volilni program, ki med drugim vključuje boj proti revščini, podnebnim spremembam, neofašizmu in krepitev demokracije v Evropi.

PARIZ - Francoski kmetje so pred napovedanim obiskom predsednika Emmanuela Macrona vdrli na pariški kmetijski sejem, pri čemer je prišlo do prerivanja z varnostnim osebjem. Macron se je pred obiskom sicer za zaprtimi vrati sestal s predstavniki najpomembnejših kmetijskih organizacij v državi in jim obljubil pomoč.

DUNAJ - V enem od bordelov je policija v petek odkrila tri ubite ženske in pridržala 27-letnega osumljenca, ki so ga našli v bližnjem parku. Motiv še ni znan. Dodatno pa avstrijska policija išče tudi moškega, ki je domnevno ubil svojo hčerko in njeno mamo.

PISA/FIRENCE - Italijanska policija je med petkovimi shodi v podporo Palestincem uporabila silo proti protestnikom, večinoma študentom, pri čemer je bilo poškodovanih približno deset oseb. Posnetki nasilja policistov nad protestniki so sprožili ogorčenje na družbenih omrežjih in pri številnih politikih v državi.

NEW YORK - Newyorška porota je v petek voditelje vplivnega orožarskega lobija v ZDA NRA Waynea LaPierrea in Wilsona Phillipsa spoznala za krive porabe denarja organizacije za luksuzna potovanja, fiktivne pogodbe in druge poneverbe, poroča televizija CNN. Tožbo je leta 2020 vložila newyorška pravosodna ministrica Letitia James. Plačati bodo morali skupaj 6,35 milijona dolarjev.

GENT - Finančni ministri EU so na dvodnevnem neuradnem srečanju, ki se je danes končalo v belgijskem Gentu, razpravljali o uniji kapitalskih trgov, s čimer si EU prizadeva povečati učinkovitost in okrepiti povezanost evropskih kapitalskih trgov. Spregovorili so tudi o naložbah Evropske investicijske banke.

VATIKAN - Papež Frančišek je odpovedal vse avdience, potem ko je zbolel za blagimi simptomi gripe, so sporočili iz Vatikana. Poglavar katoliške cerkve se sicer že dlje časa sooča z zdravstvenimi težavami, v zadnjih mesecih pa je večkrat imel vnetje dihal.