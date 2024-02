Vreme: Ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne in osrednje Slovenije bo nastalo nekaj ploh. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 2 do 6, na severu okoli 0, najvišje dnevne od 10 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija.

Opozorilo: V visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov.

Obeti: V ponedeljek bo sprva precej jasno z nekaj megle po nižinah, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. V torek bo oblačno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo.

Vremenska slika: Vremenska fronta s padavinami se je pomaknila nad Balkan. Za njo doteka od jugozahoda v višinah k nam nekoliko hladnejši in še razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Spremenljivo oblačno bo. Predvsem v krajih zahodno od nas se bodo pojavljale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta.