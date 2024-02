Voda z gnojevko dosegla Postojnsko jamo, obilne padavine razredčile onesnaženje

Postojna, 24. februarja - Voda z gnojevko, ki se je v nedeljo razlila na kmetiji pri Postojni, je v petek zvečer dosegla Postojnsko jamo, so pa obilne padavine po pojasnilih poveljnika regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandija Curka onesnaženje razredčile. V vodarni Malni težav ni in je voda pitna, velja pa prepoved uporabe vode iz zasebnih vrtin in vodnjakov.