V dunajskem bordelu odkrili tri ubite ženske

Dunaj, 24. februarja - V enem od bordelov na Dunaju je policija v petek odkrila tri ubite ženske in pridržala 27-letnega osumljenca, ki so ga našli v bližnjem parku, je za avstrijsko tiskovno agencijo APA dejal tiskovni predstavnik policije Philipp Hasslinger. Dunaj je sicer v zadnjem dnevu pretresel še en femicid, ko je moški domnevno ubil svojo ženo in hči.