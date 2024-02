Jeseničani ostali brez končnice alpske lige

Jesenice, 24. februarja - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v zadnji tekmi drugega dela alpske lige v kvalifikacijski skupini za uvrstitev v končnico premagali drugo zasedbo Linza s 7:1 (3:1, 2:0, 2:0). A so kljub temu ostali brez končnice, saj je na drugi tekmi Merano premagal Val Gardeno s 5:3 in ohranil prednost na lestvici.