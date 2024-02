Anketa Dela: Slovenci zadržano na strani Palestincev

Ljubljana, 24. februarja - Slovenci večinsko ocenjujejo, da so dejanja Izraela v Gazi genocidna in da judovska država krši mednarodno in humanitarno pravo, je pokazala panelna anketa, ki jo je za Delo izvedel inštitut Mediana. Državljani se strinjajo s sedanjo politiko slovenskega zunanjega ministrstva do izraelsko-palestinskega konflikta v Gazi, poroča časnik Delo.