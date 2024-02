Močan veter podiral drevesa

Ljubljana, 24. februarja - Delavci cestnih podjetij so imeli v petek popoldne in ponoči zaradi močnega vetra precej dela s podrtimi drevesi. Na centru za obveščanje so jih našteli 24, ob tem pa še sedem poškodovanih ostrešij objektov in tri podrte drogove, dva

elektroenergetskega voda in drog komunikacijskega omrežja. Aktivnih je bilo 23 gasilskih enot.