Gorenjski policisti pridržali domnevne vlomilce v vsaj dve hiši

Kranj, 24. februarja - Gorenjski policisti so ta teden pridržali 31-letnega državljana Kolumbije, 61-letno državljanko Kostarike in 27-letnega državljana Mehike, ki jih sumijo vlomov v stanovanjski hiši v Škofji Loki in Idriji. Med hišno preiskavo stanovanja in avtomobila osumljencev so zasegli še druge predmete, za katere sumijo, da izvirajo iz drugih kaznivih dejanj.