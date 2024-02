Jokić s trojnim dvojčkom vodil branilce naslova do zmage v NBA

Denver, 24. februarja - Srbski košarkar Nikola Jokić je s trojnim dvojčkom, imel je 29 točk, 14 podaj in 15 skokov, vodil branilce naslova v severnoameriški ligi NBA do zmage, njegov Denver je v Portlandu odpravil Trail Blazers s 127:112. V derbiju večera so igralci Minnesote Timberwolves doma izgubili z ekipo Milwaukee Bucks s 107:112.