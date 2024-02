V finalu prve izdaje ženske lige narodov Španija in Francija

Sevilla/Lyon, 23. februarja - Španke in Francozinje se bodo v finalu prve izdaje nogometne lige narodov pomerile za naslov. V polfinalu so francoske reprezentantke z 2:1 ugnale Nemčijo, Španke pa so bile s 3:0 boljše od Nizozemske. Finale v Sevilli in tekma za tretje mesto v Heerenveenu bosta v sredo.