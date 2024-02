Slovenski šahisti in šahistke peti v srednjeevropskem pokalu

Berlin, 23. februarja - Slovenski šahisti in šahistke so bili peti v srednjeevropskem pokalu, ki je potekal v nemškem mestu Apolda. Zelo pomlajena ekipa šahistov je tekmovanje začela kot zadnja, deseta nosilka. Poleg velikega števila novih ratinških točk sta Matic Lavrenčič in Maksim Goroškov dosegla tudi normi za naziv mednarodnega mojstra.