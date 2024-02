Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 2.)

Ljubljana, 23. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o predsednici Nataši Pirc Musar, ki je danes pozvala k prekinitvi najdaljše stavke zdravnikov v zgodovini države. Na predvečer druge obletnice začetka vojne v Ukrajini pa je dejala, da človekove pravice in demokracija pripadajo vsem miroljubnim ljudem in da morajo biti tisti, ki jih kršijo, kaznovani.