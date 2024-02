Ministrstvo objavilo razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti spolov

Ljubljana, 23. februarja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2024. Namen razpisa je med drugim sofinanciranje projektov, ki spodbujajo enake možnosti žensk in moških na trgu dela. Rok za prijavo na javni razpis je do vključno 15. marca 2024.