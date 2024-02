Vingegaard na prvi pravi dirki do zanesljive zmage

La Coruna, 23. februarja - Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard Hansen (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec druge etape dirke O Gran Camino po Galiciji. V etapi od Taboade do Chantade (151,2 km) se je na zadnjem vzponu nad Chantado otresel tekmecev in s samostojno vožnjo vpisal prvo zmago v sezoni in skupno 28. v karieri.