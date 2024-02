Rast indeksa ta teden spodbujala NLB

Ljubljana, 23. februarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se ta teden večinoma zvišali, ob napovedi visokih dividend so se delnice NLB podražile za skoraj 16 odstotkov. Indeks SBI TOP se je prva dva dneva znižal, nato pa obrnil trend in teden končal s 3,83-odstotno rastjo na 1432,80 točke. V petih dneh je bilo sklenjenih za 11,9 milijona evrov poslov.