Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 23. februarja - Nevarnost snežnih plazov ob obilnem sneženju in močnem južnem vetru hitro narašča. Na območju Julijskih Alp je nad nadmorsko višino okoli 1700 metrov nevarnost proženja snežnih plazov velika, 4. stopnje, nižje in drugod pa znatna, 3. stopnje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Danes se bodo v visokogorju spontano prožili snežni plazovi suhega in nesprijetega snega. Nastalo je veliko novih klož, ki se lahko sprožijo spontano ali že pod majhno obremenitvijo. Nižje v sredogorju se lahko sprožijo posamezni plazovi mokrega snega. Snežne in vremenske razmere bodo zelo zahtevne.

Od četrtka v naših gorah rahlo do zmerno sneži. Danes zjutraj so se padavine okrepile. Meja sneženja je nihala med nadmorsko višino od 1200 do 1600 metrov, sedaj pa se je spustila do nadmorske višine okoli 1100 metrov. V sredogorju pada razmeroma moker sneg. V visokogorju je sneg suh, piha zelo močan veter južnih smeri, ki v sunkih dosega hitrosti nad 100 km/h. Do sedaj je največ snega, več kot pol metra, padlo v visokogorju zahodnih in južnih Julijcih. Tudi v sredogorju sedaj višina snežne odeje hitreje narašča. Zapadlo je od 10 do 30, na območju zahodnih in južnih Julijcev do 50 centimetrov. Nov sneg se je s staro podlago slabo sprijel, zaradi vetra nastajajo številni snežni nanosi. Na vetru izpostavljenih legah je sneg spihan do stare, trde podlage.

Danes bo oblačno in megleno z obilnimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov, ob močnejših padavinah pa lahko zlasti na območju vzhodnih Julijcev in zahodnih Karavank sneži tudi nižje. Pozno popoldne se bo meja sneženja verjetno prehodno nekoliko dvignila. Pihal bo zmeren do močan veter južnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 1, na 2500 metrih okoli -4 stopinj Celzija. Zvečer nas bo od zahoda prešla oslabljena hladna fronta. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, a bodo hkrati tudi padavine oslabele. Ob prehodu fronte lahko pada tudi babje pšeno.

V soboto se bo oblačnost ponekod trgala, predvsem v visokogorju se lahko jasni, večinoma bo ostalo oblačno in ponekod megleno. Še se bodo pojavljale plohe, lahko tudi zagrmi. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1200 metrov. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -1, na 2500 metrih okoli -7 stopinj Celzija. V nedeljo kaže na večinoma oblačno in megleno vreme, še se bodo pojavljale plohe, meja sneženja bo na okoli 1100 metrov. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -1, na 2500 metrih okoli -8 stopinj Celzija. Za ponedeljek je trenutno vremenska napoved še negotova. Sprva bo verjetno suho, popoldne pa se verjetnost za padavine znova poveča. Nekoliko topleje bo.

Do sobote zjutraj lahko v visokogorju Julijskih Alp zapade še okoli 80 centimetrov novega snega. Na območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp pa okoli 50 centimetrov snega. Snežilo bo z močnim južnim vetrom, zato bodo še nastajali snežni nanosi. V sredogorju bo snega manj, vseeno pa lahko zapade do 40 centimetrov južnega snega. Ker bo meja sneženja nihala, bo količina od kraja do kraja precej različna. Nevarnost proženja snežnih plazov bo tako v Julijskih Alpah nad okoli 1700 metrov ostala velika 4. stopnje, nižje in drugod bo znatna, 3. stopnje. Razmere bodo tudi v prihodnjih dneh ostale zahtevne, nevarnost se bo le počasi zmanjševala.