Uprava bo ugotavljala, zakaj med reševanjem iz jame Jelen brdo reševalci niso pravočasno prejeli eksploziva

Ljubljana, 23. februarja - Na upravi za zaščito in reševanje so za STA pojasnili, da bodo naslednji teden s komisijo ugotavljali, zakaj reševalci niso pravočasno prejeli eksploziva za širjenje ožin v jami Jelen brdo. Eksploziv so namreč zahtevali že tekom noči, a so postopki stekli šele po pisni odobritvi zjutraj, zato so reševalci ožine morali širiti ročno.