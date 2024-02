Ljubljanska borza: Delnice NLB pridobile še skoraj šest odstotkov

Ljubljana, 23. februarja - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes zvišal za 1,88 odstotka. Vnovič so ga najbolj potisnile navzgor delnice NLB, ki so se tako kot že v četrtek tudi danes podražile za nekaj manj kot šest odstotkov. Sklenjenih je bilo za blizu 3,4 milijona evrov poslov, od tega po več kot milijon evrov z delnicami Krke in NLB.