Začetek evropskega javnozdravstvenega projekta EU-WISH

Ljubljana, 25. februarja - V februarju se je začel triletni evropski projekt Wastewater Integrated Surveillance for Public Health in Europe (EU-WISH), v katerem sodeluje tudi Slovenija. Cilj projekta je nadaljnji razvoj spremljanja bioloških in kemijskih agensov na podlagi analize odpadnih voda, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).