Vreme: Zvečer in ponoči bodo padavine zajele vso državo

Ponoči bodo padavine hitro oslabele in do jutra večinoma ponehale. Jasnilo se bo in veter se bo umiril. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, v alpskih dolinah okoli 1 stopinj Celzija.

V soboto bo več oblačnosti na zahodu, kjer bodo možne manjše plohe, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bo dokaj sončno. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje temperature bodo od 9 do 14, na severozahodu okoli 7 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes do večera bodo na Primorskem in Notranjskem sunki južnega vetra presegali hitrost 70 km/h. V Julijskih Alpah je nad nadmorsko višino 1700 metrov velika nevarnost proženja snežnih plazov.

Obeti: V nedeljo bo deloma sončno. Nekaj več oblačnosti bo v hribovitem svetu severozahodne države, kjer lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. V ponedeljek se bo od zahoda spet pooblačilo, a bo ostalo večinoma suho.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje z vremensko fronto, ki vpliva na vreme pri nas. Nad naše kraje z močnim južnim vetrom doteka zelo vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo oblačno in deževno, ponekod v Alpah bo snežilo do dolin. V krajih vzhodno od nas bo padavin malo. Ob severnem Jadranu bo pihal zmeren do močan jugo, ob prehodu vremenske fronte se bodo zvečer pojavljale nevihte. V soboto se bo jasnilo, več oblačnosti bo ostalo v Alpah, kjer se bodo še pojavljale manjše plohe. Veter bo oslabel.