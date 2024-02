Hribarja v kvalifikacijah Cottbusa na 28. in 37. mestu

Cottbus, 23. februarja - Telovadci so danes dokončali kvalifikacije druge tekme svetovnega pokala. Na tako imenovanem turnirju prvakov, ki šteje tudi kot kvalifikacije za poletne olimpijske igre v Parizu, sta danes v Cottbusu nastopila Lucija Hribar na gredi in Anže Hribar na preskoku ter osvojila 28. in 37. mesto.