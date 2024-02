Pri založbi Sanje predstavili nov sveženj knjig

Ljubljana, 23. februarja - Založba Sanje je izdala in danes predstavila slikanico Lele B. Njatin z naslovom Zmaga! in knjigo Sare Zupan z naslovom Dnevnik nore skulirane sladostrastnice. V prevodu Mateje Seliškar Kenda je izšla knjiga Deklice Annet Schaap, izdali pa so tudi knjigo Dušana Kebra Solidarnost ali pohlep: Javno zdravstvo na razpotju.