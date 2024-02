Paradise Europe nagrajenec spletne revije za kratki film Talking Shorts

Ljubljana, 23. februarja - Prejemnik nagrade Talking Shorts' New Critics & New Audiences Award je film Paradise Europe Leandra Goddinha in Paula Menezesa. Filmska ustvarjalca bosta prejela denarno nagrado v višini tisoč evrov. Njun film je prvi zmagovalec nedavno ustanovljene nagrade, ki jo podeljuje spletna revija za kratki film Talking Shorts.