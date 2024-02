Zaradi požara v Valencii preložena tekma španske lige

Valencia, 23. februarja - Tekma 26. kroga španskega nogometnega prvenstva med Granado in Valencio, ki bi morala biti na sporedu v soboto, je bila preložena, potem ko je mesto Valencia po požaru razglasilo tridnevno žalovanje. V četrtkovem požaru so umrli najmanj štirje ljudje, najmanj 15 je poškodovanih, med devet in 15 ljudi pa še vedno pogrešajo, poročajo tuje agencije.