Kmetijska zadruga Trebnje-Krka lani dosegla zastavljene cilje

Trebnje, 23. februarja - V Kmetijski zadrugi Trebnje-Krka so lani dosegli zastavljene cilje. Med drugim so ustvarili za 90 milijonov evrov prihodkov in 400.000 evrov dobička pred obdavčitvijo, je na novinarski konferenci povedal direktor Stanko Tomšič. Letos načrtujejo gradnjo trgovskega centra v Črnomlju in novega Agroservisa v Novem mestu.