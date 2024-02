Zajc z Belgijci, Gorenc Stanković in Horvat proti Lillu

Nyon, 23. februarja - V Nyonu so danes izžrebali še pare osmine finala nogometne konferenčne lige. V tem evropskem klubskem tekmovanju Uefe bodo od Slovencev nastopili Miha Zajc s Fenerbahčejem ter Jan Gorenc Stankovič in Tomi Horvat z graškim Sturmom. Zajca čaka srečanje z Union Saint-Gilloisom, Gorenc Stankoviča in Horvata pa dvoboj z Lillom.