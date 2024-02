Ob Bukovniškem jezeru nekaj dreves namenili pticam, netopirjem in hroščem

Grad, 24. februarja - Krajinski park Goričko in soboški Zavod za gozdove sta v gozdu ob Bukovniškem jezeru označila 11 dreves. Ta bodo odslej habitatna, torej jih bodo gozdarji pustili nedotaknjene, da doživijo naravno življenje brez podiranja in so namenjena ptičem, netopirjem in hroščem, je dejal naravovarstveni svetnik v krajinskem parku Gregor Domanjko.