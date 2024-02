Družina Žgajnar zavrača očitke glede izliva gnojevke

Postojna, 23. februarja - Družina Žgajnar, na katere kmetiji v bližini Postojne je v nedeljo prišlo do izliva večjih količin gnojevke, je zavrnila nekatere očitke na njihov račun v povezavi z dogodkom, ki je privedel do onesnaženja vodotokov na območju. Kot so navedli, vzrok za nesrečo še ni bil ugotovljen, izpostavili pa so tudi ukrepe, ki so jih izvedli po izlitju.