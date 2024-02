Na počitnice učenci in dijaki z vzhoda Slovenije

Ljubljana, 26. februarja - Za okoli 122.000 učencev in dijakov z vzhoda Slovenije se danes začenjajo težko pričakovane zimske počitnice. Medtem pa bodo v šolske klopi spet sedli njihovi vrstniki iz osrednjega in zahodnega dela države. Organizatorji so v času počitnic pripravili pester nabor brezplačnih dejavnosti in programov, vključno z obilico športnih dogodkov.