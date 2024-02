Na mednarodni dan polževega vsadka pozivi k zgodnji vstavitvi polževega vsadka

Ljubljana, 25. februarja - Obeležujemo mednarodni dan polževega vsadka, elektronske naprave, ki obide nedelujoče dele ušesa in neposredno stimulira slušni živec. V Zvezi društev gluhih in naglušnih ob dnevu opozarjajo, da se centri za sluh razvijajo samo s poslušanjem, zato je pomembno, da imajo gluhi in naglušni predšolski otroci možnost vstavitve polževega vsadka.