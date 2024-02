Novogoriški dnevni center se bo preselil na novo lokacijo

Nova Gorica, 25. februarja - V Novi Gorici so uredili nove prostore za dnevni center starejših. Po besedah direktorja Doma upokojencev Nova Gorica Bojana Stanta čakajo še potrebno dokumentacijo in uporabno dovoljenje, na novo lokacijo se bodo tako iz sedanjih prostorov v domu upokojencev preselili do sredine marca. Dnevni center bo lahko sprejel do 30 uporabnikov.