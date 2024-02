Januarja v Sloveniji manj turistov

Ljubljana, 23. februarja - Slovenijo je januarja obiskalo manj turistov kot v prvem lanskem mesecu. Turistični nastanitveni obrati so poročali o nekaj manj kot 267.000 prihodih in 749.000 prenočitvah turistov, kar je 2,6 oziroma 4,1 odstotka manj. Manj je bilo tako domačih kot tujih turistov. Najbolj so bile obiskane gorske občine.