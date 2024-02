Na Berlinalu zvečer podelitev medvedov

Ljubljana/Berlin, 24. februarja - Na Berlinalu bodo zvečer podelili zlate in srebrne medvede za največje dosežke letošnje 74. izvedbe. Programski direktor Carlo Chatrian, za katerega je to zadnji festival v tej vlogi, je v glavni tekmovalni program uvrstil 20 filmov. O zelo izrazitem favoritu je težko govoriti, a največkrat se omenja iranski film My Favourite Cake.