Hoški župan opozarja na nezakonite posege v okolje in pasivnost inšpekcij

Hoče, 23. februarja - Hoški župan Marko Soršak opozarja na problematiko gradenj in posegov v okolje, za katere izvajalci nimajo gradbenega dovoljenja ali dela niso v skladu z njimi in s prostorskimi izvedbenimi akti občine. Kot pravi, nekateri gradijo, parkirajo in deponirajo brez ustreznih dovoljenj, inšpekcijskim službam pa pri tem očita pasivnost.