Dnevnik o napakah v zdravstvu (23. 2.)

Ljubljana, 23. februarja - Peter Lovšin v komentarju Med odškodninami in zbiranjem zamaškov piše o napakah s hudimi posledicami v zdravstvu. Avtor poudarja, da so te v zadnjih dneh postale skoraj vsakodnevna novica. Meni, da so je po dveh odmevnih primerih sprožilo vprašanje, kako je to v 21. stoletju sploh mogoče, in tudi vprašanje odškodnin.