Pregled - šport, 22. 2. (četrtek)

KOPER - Slovenska košarkarska reprezentanca je z zmago začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025. V Kopru je premagala Ukrajino s 87:73 (21:22, 39:40, 64:53). Slovenija, ki bo v nedeljo prav tako ob 18. uri v Kopru igrala še proti Izraelu, je s tem naredila pomemben korak k uvrstitvi na naslednji eurobasket, saj je v slovenski kvalifikacijski skupini le še Portugalska, na prvenstvo pa vodijo prva tri mesta.

COTTBUS - Telovadci so s kvalifikacijami začeli drugo tekmo svetovnega pokala. Na tako imenovanem turnirju prvakov, ki šteje tudi kot kvalifikacije za poletne olimpijske igre v Parizu, je danes v Cottbusu najboljši izid med slovenskimi tekmovalci dosegla Tjaša Kysselef, ki je bila deseta na preskoku. Na dvovišinski bradlji je Lucija Hribar zasedla 14. mesto, Anže Hribar je bil v kvalifikacijah parterja 23., Nikolaj Božič pa 53. Na krogih je nastopil Luka Bojanc ter kvalifikacije končal na 36. mestu.

MARIBOR - Nogometaši Maribora so v 22. krogu Prve lige Telemach premagali Bravo Kostel z 2:1 (1:1). Celje pa je ugnalo Rogaško s 4:1 (1:0).

LJUBLJANA - Klubi v nogometni konferenčni ligi so končali tekme šestnajstine finala. Bodö/Glimt Nina Žuglja je doma proti Ajaxu po podaljšku izgubil z 1:2 in končal evropsko pot. Bolje se je odrezal graški Sturm Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata, ki je izločil Slovan Bratislavo Kenana Bajrića. Izpadla pa je tudi varšavska Legia Blaža Kramerja proti Moldeju. V osmino finala so že od prej neposredno uvrščeni zmagovalci skupin konferenčne lige: Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Brugge, Aston Villa, Fiorentina, Paok in Fenerbahče Mihe Zajca. Žreb parov osmine finala bo v petek.

ATENE - Po predzadnjem regatnem dnevu članskega evropskega jadralskega prvenstva v Grčiji v razredih ILCA 6 in ILCA 7, ki šteje tudi kot kvalifikacijsko sito za olimpijske igre letos poleti v Parizu, je v zelo dobrem položaju slovenski jadralec Žan Luka Zelko, ki je na sedmem mestu.

LJUBLJANA - Ministra za notranje zadeve Boštjan Poklukar ter za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han sta se srečala s predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in Nogometne zveze Slovenije (NZS). Po sestanku so napovedali sprejem ostrejših ukrepov za varnost na športnih prireditvah. Neposredni povod so bili nedeljski izgredi v Murski Soboti. Poklukar je na novinarski konferenci povedal, da je od policije zahteval poročilo, ki ga še ni dobil, prav tako je svoj postopek začel inšpektorat za notranje zadeve, s katerim preverja, če je imetnik licence za zasebno varovanje deloval v skladu z zakoni in pravilniki. Napovedal je, da bo delovna skupina, ki jo bosta vodila državna sekretarja na notranjem ministrstvu Helga Dobrin in Dejan Židan iz ministrstva, pristojnega za šport, začela pripravljati ukrepe.

CELJE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic, aktualni prvaki alpske lige, so po porazu v predzadnjem krogu kvalifikacijske skupine za končnico zdrsnili z mest, ki vodijo v izločilne boje. Danes so v Meranu izgubili z 0:4 (0:1, 0:0, 0:3). Zadnjo tekmo bodo igrali v soboto. Celjani pa so zadnjo tekmo tega dela proti Val Gardeni izgubili z 2:4 (1:0, 1:2, 0:2).

GLASGOW - Na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu, ki bo potekalo od 1. do 3. marca, bo nastopila šesterica slovenskih športnic in športnikov, so sporočili iz Atletske zveze Slovenije. Slovenijo bodo zastopali Anej Čurin Prapotnik v teku na 60 m, Rok Ferlan v teku na 400 m in Filip Jakob Demšar v teku na 60 m z ovirami ter Nika Glojnarič v teku na 60 m z ovirami, Lia Apostolovski v skoku v višino ter Neja Filipič v troskoku.

BARCELONA - Brazilskega nogometnega reprezentanta Danija Alvesa je sodišče v Barceloni obsodilo na štiri leta in pol zaporne kazni, potem ko ga je spoznalo za krivega posilstva ženske v nočnem klubu konec leta 2022. Alves se lahko na odločitev pritoži še na vrhovno sodišče.