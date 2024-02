Zajcu se bosta v osmini finala konferenčne lige pridružila le Horvat in Gorenc Stanković

Ljubljana, 22. februarja - Klubi v nogometni konferenčni ligi so končali tekme šestnajstine finala. Bodö/Glimt Nina Žuglja je doma proti Ajaxu po podaljšku izgubil z 1:2 in končal evropsko pot. Bolje se je odrezal graški Sturm Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata, ki je izločil Slovan Bratislavo Kenana Bajrića. Izpadla pa je tudi varšavska Legia Blaža Kramerja.