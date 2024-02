Jeseničani po novem porazu z minimalnimi možnostmi za končnico

Celje, 22. februarja - Hokejisti Sija Acronija Jesenic, aktualni prvaki alpske lige, so po porazu v predzadnjem krogu kvalifikacijske skupine za končnico zdrsnili z mest, ki vodijo v izločilne boje. Danes so v Meranu izgubili z 0:4 (0:1, 0:0, 0:3). Zadnjo tekmo bodo igrali v soboto. Celjani pa so zadnjo tekmo tega dela proti Val Gardeni izgubili z 2:4 (1:0, 1:2, 0:2).