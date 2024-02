Mali delničarji razočarani nad novim predlogom ureditve sodnega varstva bančnih razlaščencev

Ljubljana, 22. februarja - V Društvu Mali delničarji Slovenije so razočarani nad predlogom novega zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki ga je danes potrdila vlada. Prepričani so, da za dokazovanje oškodovanja nekdanjih imetnikov ni nobene potrebe in da bi morala vlada namesto tega poskrbeti za hitro izplačilo odškodnin.