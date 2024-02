Rop v mariborski poslovalnici v bližini Titove ceste

Maribor, 22. februarja - V eni od poslovalnic v bližini Titove ceste v Mariboru se je danes okoli 12. ure zgodil rop. V poslovalnico je vstopila oseba, pristopila do blagajne in od zaposlenih zahtevala denar, ga odtujila in s kolesom zbežala v smeri proti Ulici kneza Koclja. Policijska uprava Maribor prosi za pomoč vse, ki imajo koristne informacije o ropu.