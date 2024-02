V Oberstdorfu danes brez poletov

Oberstdorf, 22. februarja - Smučarji skakalci so se po ameriško-japonski turneji v Lake Placidu in Sapporu vrnili v Evropo. Konec tedna jih čakajo tekme svetovnega pokala na letalnici v nemškem Oberstorfu, a danes so ostali brez akcije, saj zaradi premočnega vetra niso mogli izpeljati kvalifikacij. Prireditelji bodo nov urnik sporočili naknadno.