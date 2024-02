Pristojni napovedali ostrejše ukrepe za huligane na športnih prireditvah

Ljubljana, 22. februarja - Ministra za notranje zadeve Boštjan Poklukar ter za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han sta se srečala s predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović. Napovedali sprejem ostrejših ukrepov za varnost na športnih prireditvah. Neposredni povod so bili nedeljski izgred v Murski Soboti.